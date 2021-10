Schauplatz des Rathaussturms der Karnevalisten in Papenburg wird am Samstag, 13. November, das Gut Altenkamp in Aschendorf.

Christian Belling

Papenburg. Die Narren in Papenburg dürfen ihren Rathaussturm am 13. November auf dem Gut Altenkamp in Aschendorf durchführen. Das Festzelt steht aber woanders.

Entsprechende Planungen des Papenburger Carnevals-Vereins (PCV) wurden Anfang Oktober erstmals öffentlich. "Jetzt ist es offiziell. Die Genehmigung der Stadt für die Durchführung des Rathaussturms auf Gut Altenkamp liegt vor", teilt nu