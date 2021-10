"Inspiration" steht an der Bürowand in dem ehemaligen Geschäftshaus am Hauptkanal.

Stadt Papenburg

Papenburg. In Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde Dörpen eröffnet die Stadt Papenburg den ersten sogenannten Coworking-Space in der Fehnstadt. Was bietet er und was kostet er?

Die Idee zur Einrichtung sei Teil eines Kooperationsprojektes, das die beiden Kommunen zusammen mit der Universität Groningen auf den Weg gebracht hätten, erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung. Wie es darin weiter heißt, för