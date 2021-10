Protest in Papenburg: Azubis in der Industrie fordern Übernahme

Mit klare Forderungen trat am Donnerstag die Jugend der IG Metall Leer-Papenburg auf der Kundgebung bei KS Gleitlager auf.

Christian Belling

Papenburg. Der Wandel in der Industrie schreitet unaufhaltsam voran. Arbeitnehmer haben Angst um ihre Jobs und wollen mitreden. Das ist am Donnerstag bei einer Kundgebung der IG Metall in Papenburg deutlich geworden.

Wie Thomas Gelder, Erste Bevollmächtigter der IG Metall Leer-Papenburg, zu Beginn der Kundgebung auf dem Firmengelände von KS Gleitlager deutlich macht, habe die Gewerkschaft sich bewusst für einen bundesweiten Protest inmitt