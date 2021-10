Handschuhe, Mundschutz, Kittel: Auf die einzuhaltenden Hygienemaßnahmen wird an der Zimmertür eines jeden Patienten mit dem RS-Virus in der Papenburger Kinderklinik hingewiesen.

Christian Belling

Papenburg. Seit mittlerweile drei Wochen am Limit arbeitet das medizinische Personal in der Kinderklinik am Marien-Hospital in Papenburg. Das RS-Virus grassiert weiterhin, eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht.

„In der aktuellen Situation stellt sich weiterhin eine unverändert hohe Auslastung in unserer Kinderklinik dar. Die Belegung der allgemeinpädiatrischen Station ist seit rund drei Wochen hoch", teilt Kinderklinik-Chefarzt Torsten Kautzk