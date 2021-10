Ausbau von Autohaus Wilholt in Papenburg startet mit Abriss

Auf dem Gelände des Autohauses Wilholt am Vosseberg in Papenburg laufen die Abbrucharbeiten.

Gerd Schade

Papenburg. Beim Autohaus Wilholt in Papenburg ist der Abrissbagger angerückt. Der Betrieb läuft aber auch nach dem Start der Umbau- und Erweiterungsarbeiten weiter.

Weichen müssen in diesen Tagen ein altes Einfamilienhaus sowie das Bürogebäude. Zu Wochenbeginn starteten die Arbeiten mit dem Ausbau von Türen und Fenstern. Zudem wurde das Dach entfernt. Am Mittwochvormittag war der Abriss in vollem Gange