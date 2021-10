Am Ausrüstungskai der Meyer Werft liegt seit Sonntag ein Schwimmteil für eines der kommenden Kreuzfahrtschiffe.

Christoph Assies

Papenburg. Nur wenige Stunden nachdem das Kreuzfahrtschiff "AIDAcosma" die Meyer Werft in Papenburg verlassen hat, ist bereits ein Schwimmteil für den nächsten Ozeanriesen ausgedockt worden.

Ein Ozeanriese ist weg, der nächste entsteht bereits in der Baudockhalle der Papenburger Meyer Werft. Wenige Stunden nachdem die "AIDAcosma" sich auf den Weg über die Ems in Richtung Nordsee gemacht hat, wurde am Sonntag ein 140 Meter lange