Schneller als geplant hat die "AIDAcosma" den Weg von der Meyer Werft in Papenburg bis zum Emssperrwerk zurückgelegt.

Christoph Assies

Papenburg/Eemshaven. Wenn ein Kreuzfahrtschiff die Meyer Werft in Papenburg verlässt, dann ist das ein Spektakel für Zuschauer. Sie stehen nachts an der Werft und säumen die Ems. So auch bei der "AIDAcosma". Wir haben die schönsten Bilder.

Rund 40 Kilometer ging es für das Kreuzfahrtschiff rückwärts über die Ems in Richtung Nordsee. Am Samstag hat die AIDAcosma das niederländische Eemshaven erreicht. Und zwar schneller als geplant. Dort soll das Schiff Treibstoff bu