Zwischenstopp: die „AIDAcosma“ wartet vor dem Emssperrwerk auf das nächste Hochwasser und wird nach Angaben von Werftsprecher Florian Feimann gegen 14 Uhr die Durchfahrt des Sperrwerkes passieren und dann auf Höhe Emden gedreht. Am Abend wird das 53. Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft dann im niederländischen Eemshaven einlaufen.

Christoph Assies

Papenburg. Mit deutlichem Vorsprung vor dem ursprünglichen Zeitplan ist das Kreuzfahrtschiff „AIDAcosma“ von der Papenburger Meyer Werft zur Nordsee überführt worden.

Sturmtief „Ignatz“ hatte sich verzogen, als am Samstag kurz nach Mitternacht die Leinen am Ausrüstungskai gelöst wurden und das 53. Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft Papenburg in Richtung Nordsee verließ. Unzählige Schiffsfans trafen sich zu