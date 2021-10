Physik, Musik und Brückenbau: So nutzen Liv, Vincent und Lina die Ferien

Viel neues gelernt in dieser Woche bei der Junior-Akadmie in Papenburg haben (von links) Lina Schulte, Vincent Liu und Liv Brinker.

Jule Rumpker

Papenburg. Während andere in den Ferien faulenzen, wollen 73 Schüler aus der Weser-Ems-Region lieber weiter lernen: In der HÖB in Papenburg haben sie acht Tage lang zu verschiedenen Themen geforscht.

Die Acht- bis Zehntklässler beschäftigen sich seit vergangenem Freitag mit den Themenfeldern Physik, Biologie und Fotografie, 3D-Brückenbau, Politik, Philosophie und Rhetorik, Kunst und Komposition. Insgesamt acht Tage lang können sie bei d