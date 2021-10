Die Meyer Werft hat einen Zeitplan für die Überführung der "AIDAcosma" zur Nordsee veröffentlicht.

Christoph Assies

Papenburg. Jetzt herrscht Klarheit. Die Papenburger Meyer Werft hat den Zeitplan für die Überführung des Kreuzfahrtschiffes "AIDAcosma" über die Ems zur Nordsee veröffentlicht.

Demnach bleibt es bei dem am vergangenen Dienstag vom zuständigen Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Ems-Nordsee veröffentlichen Zeitplan. Die "AIDAcosma" wird am Samstag, 23. Oktober 2021, um 0 Uhr am Ausrüstungskai der Werft ablegen u