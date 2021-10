So läuft das Leben in der „Pap(p)stadt light“ in Papenburg

Insgesamt 50 Kinder sind in dieser Woche in der Kesselschmiede. In der „Pap(p)stadt light“ können sie eine Woche lang spielen, basteln und toben.

Jule Rumpker

Papenburg. Die „Pap(p)stadt“ in der Kesselschmiede in Papenburg läuft in diesem Jahr aufgrund der Pandemie anders ab als gewohnt. Was hat die Alternative „Pap(p)stadt light“ zu bieten?

„Normalerweise ist die „Pap(p)stadt eine Veranstaltung, auf die sich die Kinder das ganze Jahr freuen“, weiß Jürgen Eilers, Fachdienstleiter Jugend und Sport der Stadt Papenburg. Aufgrund der Pandemie war die Ferienaktion im verga