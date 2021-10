Senioren gründen Ü-70-Fußballmannschaft in Papenburg

In Papenburg haben Senioren die erste Ü-70-Fußballmannschaft im Emsland gegründet. Ball, Fussball, mit Tornetz, Feature / Symbol / Symbolfoto / charakteristisch / Detail /

Archiv / Stefan Gelhot

Papenburg. Der Älteste ist 73, der Jüngste 68 Jahre alt. Seit Kurzem gibt es in Papenburg eine Ü-70-Mannschaft. Sie nennt sich Spielgemeinschaft BW 94 Papenburg und ist die Erste im Emsland.

Gegründet hat die Fußballmannschaft Jakob Sinnigen. In der Region sind Ü-70 Teams noch eine Seltenheit. Man kann sie an den Fingern abzählen. Im Ammerland besteht die SG VfL Bad Zwischenahn, in Ostfriesland wurden zwei Teams gebildet. Der B