Eine neue Halle entsteht auf dem Gelände von Hennings Yachtvertrieb unweit der Alten Werft in Papenburg.

Christoph Assies

Papenburg. Am Yachthafen Turmkanal, direkt an der Alten Werft in Papenburg, laufen Bauarbeiten auf dem Gelände von Hennings Yachtvertrieb. Das Unternehmen investiert in ein Winterlager für Luxus-Yachten.

Direkt neben dem Gebäude der Zahnwerft entsteht auf dem Areal der Unternehmer Heinrich und Andree Hennings auf der früheren Fläche eines Imbisses eine zehn Meter hohe Halle, die als Winterlager für Yachten dienen soll. "Hier stand