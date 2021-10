Ratsvorsitzender Friedhelm Führs (l.) überreicht Jan Peter Bechtluft zum Abschied nach 15 Jahren als Bürgermeister Blumen, die allermeisten Ratsmitglieder applaudieren im Stehen.

Gerd Schade

Papenburg. Er ist dann mal weg. Mit einer teils emotionalen Rede hat sich Jan Peter Bechtluft (CDU) als Bürgermeister aus dem Rat der Stadt Papenburg verabschiedet. Der Rat applaudierte im Stehen.

Gegen Ende seiner Rede wird er doch noch von seinen Gefühlen übermannt. Als Jan Peter Bechtluft am Donnerstagabend in der Stadthalle Forum Alte Werft bei den Dankesworten an seine Familie, allen voran seine Ehefrau Elke und seine drei Söhne