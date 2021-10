RS-Virus: Was der Chef der Kinderklinik in Papenburg Eltern rät

In Kinderarztpraxen und Kinderkliniken ist es derzeit voll, weil die Infektionswelle rollt. (Symbolfoto)

dpa / Sebastian Kahnert

Papenburg. Die Gruppen in Kindergärten sind verwaist, die Kinderarztpraxen hingegen überfüllt: Das RS-Virus sowie weitere Infekte breiten sich zunehmend auch im nördlichen Emsland aus. Was können Eltern in dieser Situation machen?

Dr. Torsten Kautzky ist Chefarzt der Kinderklinik am Marien-Hospital in Papenburg. "So eine Welle habe ich in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn noch nicht erlebt", sagt der Mediziner. Anfang der Woche waren von den 23 Betten der K