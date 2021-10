Einbrecher steigen in Haus in Aschendorf ein: 3000 Euro Schaden

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in Aschendorf (Symbolbild).

Friso Gentsch/dpa

Aschendorf. Einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro haben Einbrecher in einem Einfamilienhaus in Aschendorf angerichtet. Gestohlen wurde unter anderem Bargeld. Die Täter entkamen unerkannt.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum vergangenen Mittwoch zwischen 23 und 5 Uhr an der Mittelstraße im Ortskern. Nach Angaben der Beamten gelangten die Einbrecher über einen Zaun auf das Grund