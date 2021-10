Bei Schneiderin Elke Meyer in Aschendorf gibt es nichts von der Stange

Für Elke Meyer ein Klacks: Aus ihrem Brautschleier hat die Schneiderin aus Aschendorf ein Taufkleid genäht.

Gerd Schade

Aschendorf. Dank ihrer Leidenschaft zum Schneidern hat Elke Meyer aus Aschendorf den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt – und nicht bereut. Heute besteht ihr „Nähstübchen“ seit genau 25 Jahren.

Wer die Ladenräume in dem für das Geschäft mehrfach umgebauten und erweiterten Einfamilienhaus an der Emdener Straße betritt, richtet den Blick fast zwangsläufig auf ein gerahmtes Hochzeitsfoto an der Wand über dem Tresen. Es zeigt Elke Mey