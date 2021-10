Eine besondere Ehrung erhielt Noch-Bürgermeister Jan Peter Bechtluft mit der Niedersächsischen Feuerwehr-Ehrenmedaille des Landesfeuerwehrverbandes.

Stadt Papenburg/Feuerwehr

Papenburg. Für 25, 40 und sogar 50 Dienstjahre sind Einsatzkräfte der Feuerwehren in Papenburg geehrt worden. Eine besondere Ehrung wurde jedoch auch dem scheidenden Bürgermeister Jan Peter Bechtluft selbst zuteilt.

Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie konnte das Feuerwehrfest der Papenburger Feuerwehren auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden. Stattdessen wurden zumindest in einer kleinen Feierstunde in der Gaststätte Schulte-Lindt wiede