So verändert der Stadtrat Papenburg sein Gesicht

Der Rat der Stadt Papenburg tagt nach dem Abbau des Impfzentrums künftig wieder in der Stadthalle Forum Alte Werft. Das Rathaus bleibt bis auf Weiteres Großbaustelle (Archivbild).

Kristina Müller

Papenburg. Der Rat der Stadt Papenburg wird sich personell deutlich verändern – nicht nur, weil mit Vanessa Gattung (SPD) erstmals eine Bürgermeisterin ins Amt rückt. Wer scheidet aus, wer ist neu dabei? Ein Überblick.

Am Donnerstag, 14. Oktober 2021, kommt der Stadtrat ab 17 Uhr im Forum Alte Werft zum letzten Mal in der alten Wahlperiode zusammen. Die Zeichen stehen auf Abschied. Denn außer Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU), dessen Dienstzeit am 3