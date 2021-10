Hat die 2G-Regel für das News Café in Papenburg eingeführt: Betreiber Bülent Acar.

Christoph Assies

Papenburg. Der Papenburger Gastronom Bülent Acar ist Betreiber des News Café am Stadtpark. Seit Montag gilt in seinem Lokal die 2G-Regel im Innenbereich. Das sind seine Gründe und so fielen die ersten Rückmeldungen von Gästen aus.

Acar ist nach eigenen Angaben der erste Wirt in der Stadt, der 2G im permanenten Betrieb eingeführt hat. "Die meisten unserer Gäste sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft und wir haben uns zum Schutz aller, sowohl für unsere Mitarbe