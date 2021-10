Insbesondere die historischen Fahrzeuge, wie dieser Pkw der ostdeutschen Kult-Marke Wartburg, zogen die Blicke der Besucher der Maritimen Meile am Hauptkanal auf sich.

Christian Belling

Papenburg. In ihre vierte Auflage ist am Samstag die Maritime Meile in Papenburg gegangen. Interessierte Blicke zogen besonders die historischen Autos auf sich. Die neue Bürgermeisterin überraschte derweil in einer Bratwurstbude.

Christian Belling Bei bestem Oktoberwetter zog es am Samstagnachmittag viele Besucher in die Papenburger Innenstadt. Bei goldenem Oktoberwetter zog es am Samstagnachmittag viele Besucher an den Hauptkanal