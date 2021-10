Schon vor ihrem offiziellen Amtsantritt am 1. November arbeitet sich Papenburgs künftige Bürgermeisterin im Rathaus ein.

Kristina Müller

Papenburg. Am 1. November übernimmt Vanessa Gattung das Bürgermeisteramt in Papenburg an von ihrem Vorgänger Jan Peter Bechtluft. Aber wie läuft so eine Amtsübergabe überhaupt ab?

Bereits Anfang November 2019 erklärte Bechtluft, dass er nicht wieder als Bürgermeister kandidieren werde. Genau zwei Jahre später, am 31. Oktober 2021, endet nun seine Amtszeit, seine frisch gewählte Nachfolgerin Vanessa Gattung