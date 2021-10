Das entsteht in ehemaliger Bäckerei am Papenburger Hauptkanal

Im Inneren wird noch renoviert, aber noch im Oktober will Sehmus Cetin das Bistrorante "Peperoni" am Hauptkanal in Papenburg eröffnen.

Christoph Assies

Papenburg.. In der ehemaligen Filiale der Bäckerei Musswessels am Hauptkanal in Papenburg laufen seit mehreren Wochen Umbauarbeiten. Noch in diesem Monat soll ein neuer Gastronomiebetrieb seine Tür öffnen.

Großflächig ist das Schaufenster mit einer roten Peperoni foliert. "Hier entsteht das Bistrorante ,Peperoni'", erklärt der künftige Geschäftsführer Sehmus Cetin im Gespräch mit unserer Redaktion. Der 48-Jährige arbeitet nach eigenen Angaben