Betrunkener Autofahrer verliert Kennzeichen beim Unfall in Leer

Ein alkoholisierter Papenburger hat am Sonntag bei einem Unfall sein Kennzeichen verloren. Dadurch kam ihm die Polizei auf die Schliche.

Uli Deck/dpa

Leer. Am vergangenen Sonntag verursachte ein 28-jähriger Mann aus Papenburg in den früher Morgenstunden einen Verkehrsunfall in Leer. Er war alkoholisiert und floh anschließend von der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Sonntag gegen 5:30 Uhr. Der 28-jährige Papenburger fuhr mit seinem VW die Deichstraße in Richtung Leer, hinter ihm fuhr eine 20-jährige Frau aus Großefehn mit einem BMW. In Höhe der Einmündung zum W