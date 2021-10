Papenburg Marketing holt Rock-Doppelkonzerte in die Kesselschmiede

Dog Eat Dog spielen am 29. Oktober in der Kesselschmiede in Papenburg.

Papenburg Marketing

Papenburg. Jetzt wird es ernst und laut: Die Papenburg Marketing veranstaltet in der Alten Kesselschmiede an zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils die beiden Rock-Doppelkonzerte, die 2020 nicht stattfinden konnten.

Laut einer Pressemitteilung sollten die Doppelkonzerte „DogEatDog vs. Tötensen“ und „Legenden des Rock Teil 3: Nirvana + RATM Tribute“ im vergangenen Jahr in kleinerem Rahmen stattfinden. Jetzt sollen sie am 29. und 30. Oktober nachgeholt w