Die Überreste der Friesenbrücke zwischen Westoverledingen und Weener sollen erst nach Passage der "AIDAcosma" abgerissen werden. Unser Foto zeigt die Durchfahrt des Meyer-Kreuzfahrtschiffs "Spirit of Adventure" am 30. August 2020.

Raphael Steffen

Weener/Papenburg. Der Abriss der Überreste der zerstörten Friesenbrücke über die Ems bei Weener soll erst nach der Überführung des neuesten Kreuzfahrtschiffes der Meyer Werft in Papenburg, der „AIDAcosma“ in Angriff genommen werden.

Das kündigte eine Bahnsprecherin auf Anfrage an. Abhängig von den Wetterbedingungen soll die „AIDAcosma“ voraussichtlich Mitte bis Ende Oktober von der Meyer Werft in Papenburg aus über die Ems in die Nordsee manövriert werde