Jetzt Chefarzt in Aschendorf: Werner Königschulte startete als Krankenpfleger

Werner Königschulte ist neuer Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Marien-Hospitals in Aschendorf.

Marien-Hospital Papenburg-Aschendorf

Papenburg. Vom Krankenpfleger zum Chefarzt: Mit Werner Königschulte hat ein ehemaliger Angestellter die Leitung der Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP) des Marien-Hospitals Papenburg-Aschendorf übernommen.

Für den neuen Chef geht es mit 39 Jahren zurück an die alte Wirkungsstätte: Nach seiner Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger am Franziskus-Hospital Münster hat er ab 2005 zwei Jahre als examinierte Pflegefachkraft in der KJP gearb