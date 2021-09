Drei Personen aus Papenburg und Heeder wurden bei einem Unfall auf der B 401 am Donnerstagmorgen verletzt.

Symbolfoto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Friesoythe / Papenburg. Bei einem Ausweichmanöver auf der Bundesstraße 401 bei Friesoythe sind drei Personen aus dem Emsland verletzt worden. Der Verursacher flüchtete, die Polizei sucht nach Zeugen.

Polizeiangaben zufolge kam es am Donnerstag, 30. September 2021, um 5 Uhr auf der Bundesstraße zum Unfall: Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen BMW der 3er-Reihe fuhr von der Schwaneburger Straße in Fahrtrichtung B 401. An einer K