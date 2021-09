Lars Zengler wird neuer Chef der Polizei in Papenburg

Neuer Leiter der Polizei in Papenburg wird Lars Zengler (Archivbild)

Rheiderland-Zeitung

Papenburg. Im Polizeikommissariat Papenburg steht der nächste Führungswechsel an. Neuer Leiter wird Lars Zengler (34). Er tritt seinen Dienst am Freitag, 1. Oktober 2021, an.

Der Polizeioberrat löst Wilfried Bohse ab, der die Dienststelle kommissarisch leitete. Zengler leitete in den vergangenen zwei Jahren die Polizei-Dienststelle in Wittmund. Er war nach einem Master-Studium 2019 in den höheren Dienst aufgesti