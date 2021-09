Krankenhaus Rheiderland: Kritik an Abrissplänen für Altbau

Der Altbau links neben dem Haupteingang des Krankenhauses Rheiderland soll abgerissen werden und einem Neubau für drei Millionen Euro weichen.

Tatjana Gettkowski

Weener. Das Klinikum Leer will rund drei Millionen Euro ins Krankenhaus Rheiderland in Weener investieren. Der Altbau soll abgerissen werden und einem Neubau weichen. Die Abrisspläne stoßen auf Kritik.

Anhand von Reaktionen in den sozialen Medien wird deutlich, wie stark dieses Thema die Weeneraner bewegt. Viele machten ihrem Ärger in verschiedenen Facebook-Gruppen Luft und fordern den Erhalt des geschichtsträchtigen Gebäudes. So auch Fr