Benzin verpufft im Kofferraum eines Autos in Aschendorf

Im Kofferrraum seines Autos hatte ein 26-Jährigerr einen Bezinkanister transportiert. (Symbolfoto) Gasoline canisters will to a Gas station filled Berlin the 02 09 2004 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xThomasxImox

imago images/Thomas Imo/photothek.net

Aschendorf. In Aschendorf ist am Dienstag im Kofferraum eines Autos Benzin verpufft. Verletzt wurde dabei jedoch niemand.

Am Mittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Zu den Wallwiesen in Aschendorf alarmiert. Wie die Polizei berichtet, hatte dort ein 26-jähriger Autofahrer einen Benzinkanister im Kofferraum transportiert. Als er mit e