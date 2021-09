An einer Fischbude am Hafen in Weener schaut Kommissar Jan Brockhorst (Felix Vörtler) wie üblich mürrisch, während die Streifenpolizisten Süher Özlügül (Sophie Dal) und Henk Cassens (Maxim Mehmet) sich Pommes frites schmecken lassen.

Jan Bruins

Papenburg/Weener. Das Team der ZDF-Krimireihe „Friesland“ setzt zurzeit in Weener die neue Folge „Entrümpelungen aller Art“ in Szene. Gedreht wird auch in Papenburg.

Der 16. Fall führte Kommissar Jan „Brocki“ Brockhorst (Felix Vörtler) mit den Streifenpolizisten Süher Özlügül (Sophie Dal) und Henk Cassens (Maxim Mehmet) an eine Fischbude am Alten Hafen und auf den Emsdeich bei der Schleuse in Weener. We