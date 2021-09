Direktmandat im Wahlkreis Unterems weiter in festen Händen

Die Wahlsiegerin und ihre Mitstreiter: (von links) Julian Pahlke, Anja Troff-Schaffarzyk, Gitta Connemann und Ferhat Asi.

Mirco Moormann

Leer. Mit einem komfortablem Vorsprung hat Gitta Connemann (CDU) den Wahlkreis Unterems für sich entschieden. Aber auch die SPD-Kandidatin Anja Troff-Schaffarzyk erzielte ein ordentliches Ergebnis.

Am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr kam die 57-Jährige in Begleitung ihres Mannes und weiterer Parteifreunde unter Applaus in das Leeraner Kreishaus. Bis dahin waren bereits weit mehr als 300 der 368 Wahllokale ausgezählt und das Ergebnis klar: