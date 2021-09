Der Protestzug in Papenburg führte unter anderem am Hauptkanal entlang. Mittendrin: die beiden Bürgermeisterkandidaten Vanessa Gattung und Pascal Albers.

Gerd Schade

Papenburg. Schätzungsweise bis zu 300 Menschen haben sich am Freitag in Papenburg am globalen Klimastreik beteiligt.

Am Rand des Platzes beim Arkadenhaus errichten die Organisatoren um die örtlichen Gruppierungen von „People for Future“ und „Fridays for Future“ zusammen mit mehreren Teilnehmenden an dem Streik eine Klima-Klagemauer aus Kart