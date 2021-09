Postfiliale in Papenburg bleibt in der kommenden Woche geschlossen

Anders als angekündigt öffnet die Postfiliale in Papenburg auch in der kommenden Woche nicht.

Philipp Helm

Papenburg. In der kommenden Woche sollte die Postfiliale an der Straße Am Stadtpark in Papenburg zeitweise öffnen – dazu wird es nun doch nicht kommen.

„Leider haben wir einen weiteren Personalausfall und können somit die Filiale Papenburg die komplette nächste Woche nicht öffnen“, sagt Hartmut Schlegel von der Postbank, die die Filiale betreibt. Eigentlich hatte die Postbank angekünd