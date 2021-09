Darum mussten über 100 Grundschüler in Papenburg in Corona-Quarantäne

Für über 120 Grundschüler der Kirchschule in Papenburg wurde eine Quarantäne angeordnet.

Philipp Helm

Papenburg. Neun Grundschüler in Papenburg hatten sich mit Corona infiziert, in Quarantäne mussten daraufhin rund 120. Warum wurde so entschieden und wie geht es jetzt weiter?

Anfang September hatten sich die Gesundheitsminister eigentlich auf weniger strenge Quarantäne-Regeln für Schüler geeinigt. Wenn ein Corona-Fall auftritt, soll nun nicht mehr die ganze Klasse in Isolation gehen. Stattdessen soll e