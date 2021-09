Kerstin Nintemann und Jens Kötter vom Leitungs-Team des Impfzentrums Papenburg

Susanne Risius-Hartwig

Papenburg. Von Dankbarkeit und Kuchenspenden aber auch von Uneinsichtigkeit und einem fliegenden Klemmbrett erzählen Jens Kötter und Kerstin Nintemann aus dem Leitungsteam des Impfzentrums Papenburg.

Jens Kötter und Kerstin Nintemann gehen mit gemischten Gefühlen in die kommende Woche. Am Montag und Dienstag (27. und 28. September) bietet das Impfzentrum, das inzwischen von der Stadthalle in das kleine Theater gezogen ist, noch einmal I