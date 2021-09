Aufgrund von Personalmangel bleibt die Filiale der Deutschen Post an der Straße Am Stadtpark in Papenburg in dieser und den kommenden Wochen stundenweise oder ganztags geschlossen.

Philipp Helm

Papenburg. Die Postfiliale an der Straße Am Stadtpark in Papenburg bleibt in dieser Woche geschlossen und wird auch danach nicht regulär öffnen. Kunden müssen Partnerfilialen nutzen.

„Infolge von Personalausfällen mussten wir die Filiale in Papenburg am Nachmittag des vergangenen Freitags schließen“, erklärt Hartmut Schlegel von der Postbank, die die Filiale am Papenburger Untenende betreibt, auf Anfrage unserer Redakti