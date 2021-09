Papenburg: Meyer Werft steigt in Bau von Mega-Yachten ein

Mit bis zu 23 Knoten soll die Mega-Yacht von Meyer durch die Wellen pflügen. Ein Entwurf des Prototyps "ONE 50" präsentierten die Schiffbauer aus Papenburg in Monaco.

Grafik: Meyer Werft

Papenburg/Monaco. Angesichts der anhaltenden Corona-Flaute auf dem weltweiten Kreuzfahrtschiffbau-Markt erschließt die Werften-Gruppe Meyer aus Papenburg ein neues Geschäftsfeld. Sie steigt in den Bau von Groß-Yachten ein.

Groß ist auch der erste öffentliche Aufschlag: Auf der „Monaco Yacht Show“, einer der global bedeutendsten Messen der Luxus-Branche, stellten die Emsländer am Donnerstag in dem Fürstentum an der französischen Mittelmeerküste ihr Baukonzept