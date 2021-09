Bürgermeisterwahl in Papenburg: Was Kleinhaus, Terhalle und UBF empfehlen

Am Sonntag, 26. September 2021, entscheidet sich in einer Stichwahl zwischen Pascal Albers und Vanessa Gattung, wer neues Stadtoberhaupt in Papenburg wird (Symbolbild). 07 03 2017 Runoff election and Pin Choice Choose choose Runoff election Ballot Needle Pin Cross tick

imago stock&people

Papenburg. Nach Johannes Pott haben nun auch die beiden anderen Ex-Bürgermeisterkandidaten für Papenburg dazu geäußert, was sie ihren Befürwortern für die Stichwahl zwischen Pascal Albers (CDU) und Vanessa Gattung (SPD) raten. Für einen der beiden gibt es derweil offene Unterstützung vom UBF.

In gut einer Woche, genauer gesagt am Sonntag, 26. September 2021 und parallel zur Bundestagswahl, entscheiden die Wählenden in Papenburg, wer neues Stadtoberhaupt wird. Albers (35. Jurist) und Gattung (32, Alterswissens