Sieht die derzeitige Forschung der Reproduktionsmedizin kritisch: Paul Cullen.

Philipp Helm

Papenburg. Der erste öffentliche Vortrag am Campus Papenburg hat es in sich gehabt. Mediziner Paul Cullen präsentierte die aktuelle Forschung zur Reproduktionsmedizin. Nicht nur die Zuhörer sahen so einige der Thesen kritisch.

Mit der thematisch angekündigten möglichen Reproduktion menschlicher Organe in Schweinen, wie es die Werbeplakate für den Campus-Tag unter dem Motto „Darf es auch ein bisschen vom Schwein sein?“ hatte der Vortrag des Wissenschaftl