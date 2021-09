Umstrittener Aldi-Neubau neben Nikolaikirche in Papenburg gestartet

Die Bauarbeiten zum Aldi-Neubau auf dem Areal neben der Nikolaikirche sind gestartet.

Jule Rumpker

Papenburg. Am Standort des geplanten Aldi-Neubaus samt Tiefgarage und Wohnungen in Papenburg ist Betrieb eingekehrt. Bis zuletzt war das Projekt in der Nähe des Stadtparks umstritten.

Lange waren die Pläne für den Bau eines neuen Aldi-Marktes auf dem Grundstück zwischen Hauptkanal und der Straße “Am Stadtpark“ im Schatten der Nikolaikirche umstritten. Mitte Juli 2021 hatte dann der Rat der Stadt Papenburg