So läuft die Stichwahl zwischen Pascal Albers und Vanessa Gattung

So sieht der Muster-Stimmzettel für die Stichwahl um das Bürgermeisteramt am Sonntag, 26. September 2021, in Papenburg aus.

Stadt Papenburg

Papenburg. Pascal Albers (CDU) oder Vanessa Gattung (SPD): Wer wird neues Stadtoberhaupt in Papenburg? Der Zweikampf ums Bürgermeisteramt wird in einer Stichwahl am Sonntag, 26. September 2021, entschieden.

Die Stichwahl findet parallel zur Bundestagswahl statt. Zur Stimmabgabe für die Bürgermeisterwahl sind in Papenburg knapp 31.000 Wahlberechtigte aufgerufen. Die 39 Wahllokale im Stadtgebiet sind am Sonntag, 26. September 2021, von 8 bis 18