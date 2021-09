Die gewaltigen Schuttberge, die sich nach dem Abriss des Ems-Centers in Papenburg aufgetürmt haben, werden zerlegt und sortiert - und zum Teil für den Neubau wiederverwendet.

Kristina Müller

Papenburg. Das Ems-Center in Papenburg ist Geschichte. Drei Monate nach Abriss-Beginn sind vom ehemaligen Einkaufszentrum nur noch riesige Schuttberge übrig geblieben - die jetzt weiterverarbeitet werden.

Nichts steht mehr. In den vergangenen drei Monaten schritt der Abriss des Ems-Centers unaufhaltsam voran. Zuletzt machten sich die gefräßigen Bagger an der Frontseite des Hauptgebäudes an der Straßenkreuzung Am Deverweg/