Wer zieht als neues Stadtoberhaupt ins Papenburger Rathaus ein? Albers oder Gattung? Das wird am 26. September 2021 in einer Stichwahl entschieden.

Gerd Schade

Papenburg. Am 26. September 2021 müssen in Papenburg Pascal Albers (CDU) und Vanessa Gattung (SPD) in die Stichwahl um das Bürgermeisteramt. Hier finden Sie am Sonntag das Ergebnis.

Im ersten Wahlgang am 12. September hatte weder Albers noch Gattung die nötige absolute Mehrheit erreicht. Daher müssen sie nun in die Stichwahl. Pascal Albers (CDU) hatte im ersten Wahlgang 35,81 Prozent