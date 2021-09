Die beiden Veranstaltungskaufleute (von links) Sebastian Schulte und Tom Bleil machen die Bühne bereit für die Show.

Philipp Helm

Papenburg. Fünf Tage, sieben Veranstaltungen: Vom 15. bis 19. September wird der Stadtpark Papenburg zum Festivalgelände. Dann bietet Papenburg Kultur mit "Help the Artists" Konzerte, Comedy und Jazz.

Am Mittwoch, 15. September 2021, gibt "Book a Band" um 19 Uhr den musikalischen Auftakt. Donnerstagabend, ebenfalls 19 Uhr, spielen "Alte Bekannte" mit "Bunte Socken" ein Live-Programm. Am Freitag geht es um 19 Uhr mit "Film in Co