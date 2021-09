Der neue Stadtrat in Papenburg: CDU verliert, SPD legt kräftig zu

In Papenburg sind inzwischen alle Stimmen für den neuen Stadtrat ausgezählt - auch die der Briefwähler (Bild).

Gerd Schade

Papenburg. Der Papenburger Stadtrat wird bunter, die CDU verliert an Boden und die SPD legt zu. Eine Analyse zur Kommunalwahl 2021 in der Fehnstadt.

Wer ab dem 1. November 2021 neues Stadtoberhaupt in Papenburg wird, darüber entscheiden die knapp 31.000 Wahlberechtigten in einer Stichwahl am Sonntag, 26. September 2021, parallel zur Bundestagswahl. Die Entscheidung fällt zwischen Pascal