Massenschlägerei in Friesoythe: Zwei Papenburger beteiligt

Jörn Martens

Friesoythe. Zu einer Massenschlägerei ist es am Sonntag in Friesoythe gekommen. Unter den Beteiligten waren zwei Papenburger, teilt die Polizei mit.

Wie die Polizei mitteilt, ist es zu der Massenschlägerei am Sonntagmorgen um 5.55 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Huntestraße in Friesoythe gekommen. Eine etwa 20-köpfige Personengruppe wurde von einer etwa 15-köpfigen