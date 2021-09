Zur Bürgermeisterwahl in Papenburg: Um jede Stimme kämpfen

Das Rennen um den Einzug als Stadtoberhaupt in Papenburg geht in die Verlängerung.

Gerd Schade

Papenburg. Die Entscheidung um die Amtsnachfolge von Bürgermeister Jan Peter Bechtluft (CDU) in Papenburg ist vertagt. Das war zu erwarten. Spannend bleibt es trotzdem. Und wie. Ein Kommentar.

Es war annähernd so, wie bei einer Sprint-Ankunft beim Radrennklassiker „Tour de France“. Sozusagen auf den letzten Metern zog Pascal Albers (CDU) doch noch an der lange in Führung liegenden Vanessa Gattung (SPD) vorbei und als Erster ins Z