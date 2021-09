Maritime Meile am Hauptkanal in Papenburg: Buntes Bild mit Lücken

Die Maritime Meile in der Papenburger Stadtmitte lockte am Samstag Besucher aus Nah und Fern an den Hauptkanal

Hermann-Josef Tangen

Papenburg. Die dritte Auflage der Maritimen Meile am Hauptkanal in Papenburg kam nicht an die Besucherzahlen der vorangegangenen Events ran – womöglich auch deshalb, weil das Programm Lücken hatte.

Was die einen beeindruckte, empfanden andere als deutlich hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben. Die dritte Maritime Meile rund um den Hauptkanal in diesem Jahr bot zwar ein abwechslungsreiches Programm, wartete aber mit Defiziten auf.